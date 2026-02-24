Руководство Агентства гостеприимства Нижегородской области обвинили в присвоении

Руководителей подведомственной региональному минтуризма АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» обвинили в присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как сообщили «Ъ-Приволжье» в Нижегородском райсуде, директора организации Наталью Миронченко и ее заместителя Марию Мурванидзе отправили под домашний арест до 18 апреля включительно.

По предварительным данным, их обвиняют в хищении денег организации путем их растраты в пользу третьих лиц. В СКР о деталях дела пока не сообщали.

В пресс-службе правительства Нижегородской области рассказали «Ъ-Приволжье», что АНО «Агентство гостеприимства Нижегородской области» продолжает работать в штатном режиме и совместно с министерством туризма и промыслов региона оказывает необходимое содействие следственным органам.

Агентство создали в 2022 году, реорганизовав государственное бюджетное учреждение «Нижегородский туристско-информационный центр».

Галина Шамберина