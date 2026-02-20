В СКР прокомментировали дело директора «Института демографического развития»

Региональное СУ СКР рассказало о деталях уголовного дела в отношении директора АНО «Институт демографического развития» Евгения Журавлева, обвиняемого в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Сумму ущерба, причиненного областному минсоцполитики, оценили в 350 тыс. руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2025 году Евгений Журавлев приказал подчиненному внести подложные сведения в табели учета рабочего времени о явках на рабочее место. Из-за этого директору необоснованно начислили не менее 350 тыс. руб. зарплаты.

Как писал «Ъ-Приволжье», руководителя АНО арестовали до 17 апреля.

Галина Шамберина