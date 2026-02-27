Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске отказался давать показания

Задержанный по делу о похищении девятилетней девочки в Смоленске отказался давать показания и сотрудничать со следствием. Подозреваемому предоставили адвоката. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ребенок пропал утром 24 февраля. Около восьми утра девочка вышла на прогулку с собакой и не вернулась. Ее обнаружили 26 февраля в квартире с ранее судимым 43-летним мужчиной и его сожительницей. Подозреваемого задержали. Следствие намерено ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Девочка после похищения находится в больнице, ее состояние оценивают как удовлетворительное. Сегодня утром в силовых структурах сообщили «РИА Новости», что подозреваемый дал показания.