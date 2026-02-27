Задержан подозреваемый в подрыве машины коммерсанта во Фрязино

Следователи Московской области задержали жителя Фрязино, подозреваемого в попытке убить предпринимателя с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по региону.

Мужчину задержали в Ростовской области, после чего доставили в Подмосковье. Он скрывался в другом регионе и перед задержанием был объявлен в федеральный розыск.

По данным ведомства, мужчина прикрепил взрывное устройство ко дну автомобиля потерпевшего ночью. За две недели до этого он же испортил колеса этой машины. Жителя Фрязино подозревают в покушении на убийство предпринимателя, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК, ч. 1 ст. 222.1 УК).

10 февраля во Фрязино под автомобилем Nissan Patrol сдетонировало взрывное устройство. Пострадавший получил осколочное ранение голени. По данным Telegram-канала Mash, 61-летний подозреваемый — садовник. Между ним и потерпевшим возник конфликт из-за земельного участка, который оба хотели купить, однако пострадавший сделал это раньше, сообщил канал.