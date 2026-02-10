В подмосковном Фрязино взорвался автомобиль

Неопознанное устройство взорвалось под автомобилем Nissan Patrol в подмосковном городе Фрязино. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Пострадал водитель, его госпитализировали.

Взрыв произошел на Вокзальной улице на ж/д переезде. Пострадавший получил осколочное ранение голени, сообщили «РИА Новости» в СКР по региону. Ведомство возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывчатых веществ (ч.3 ст.30 п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.1 ст.222.1 УК РФ). Расследование дела взяла под контроль Щелковская городская прокуратура.

Мужчина сообщил РЕН ТВ, что заметил отверстие под водительским сиденьем. По данным телеканала, пострадавший незадолго до взрыва сообщил полиции о том, что в его машине, предположительно, находится бомба. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», из-за ЧП на переезде образовалась пробка. На месте дежурят скорая, полиция, Росгвардия и МЧС.