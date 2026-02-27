«Ашан» и «Атак» пообещали сдерживать наценки весь год

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что «Ашан» и «Атак» продолжат сдерживать наценки в 2026 году. По данным ведомства, предельные наценки на отдельные товары будут составлять от 5% до 10%.

Согласно пресс-релизу ФАС, наценки ограничены на несколько позиций в 31 категории продуктов питания. Ограничение будет действовать во всех регионах присутствия «Ашан» и «Атак». Остальным ритейлерам ФАС рекомендует повторно рассмотреть возможность присоединения к инициативе по сдерживанию наценок либо расширить перечень товаров, по которым можно снизить наценку.

В декабре 2025 года ФАС направила запросы из-за высоких наценок в десяти торговых сетях — «Магнит», сети группы компаний «Х5», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка», «Азбука вкуса». В феврале 2026-го премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС постоянно следить за тем, как формируются цены на социально значимые товары. Нарушителям выдают предостережение либо возбуждают дело о нарушении антимонопольного законодательства.