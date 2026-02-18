Мишустин поручил ФАС контролировать цены на социально значимые товары

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским. Господин Мишустин поручил ФАС постоянно следить за тем, как формируются цены на социально значимые товары.

По словам премьера, у службы есть «все необходимые механизмы», и «практика их применения наработана». «Очень важно, чтобы был обеспечен постоянный контроль за порядком формирования цен, в том числе на социально значимые товары»,— отметил премьер, которого цитирует пресс-служба правительства.

По данным ФАС, наценки торговых сетей по социально значимым продовольственным товарам находятся в диапазоне от 5 до 10%. Господин Шаскольский заверил, что ФАС на постоянной основе контролирует ситуацию с ценами на социально значимых товарных рынках. Нарушителям выдают предостережение, либо возбуждают дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Работа ведется с крупными торговыми сетями при приближении периодов пикового спроса — это Новый год, Пасха, майские праздники, начало учебного года,— заверил глава ФАС. — Эта работа позволяет ограничить цены и не допускать их необоснованного повышения на самые востребованные в такой период товары».

ФАС предупреждала торговые сети о недопустимости повышения цен на социально значимые продукты питания под предлогом изменения ставки налога на добавленную стоимость (НДС). С 1 января 2026 года основная ставка НДС выросла с 20% до 22%. Для продуктов питания, реализуемых по льготной ставке, налог сохранится на уровне 10%.