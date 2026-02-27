Reuters: слова Трампа о новых иранских ракетах не подкреплены разведданными

Утверждения президента США Дональда Трампа о разработке Ираном ракет, способных достичь континентальной части США, не подкреплены данными разведки, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, эта информация, «по-видимому, преувеличена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (в центре)

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп (в центре)

Как заявили собеседники Reuters , в оценке Агентства военной разведки США от 2025 года не произошло никаких изменений. Из нее следует, что Ирану может потребоваться время до 2035 года для разработки «военно-пригодной межконтинентальной баллистической ракеты» (МБР) на основе существующих ракет-носителей. Один источник уточнил, что даже если Китай или КНДР окажут Ирану технологическую помощь, ему потребуется не менее восьми лет, чтобы создать «что-то, что действительно будет соответствовать уровню межконтинентальной баллистической ракеты и находиться в рабочем состоянии».

25 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Иран уже разработал ракеты, которые могут угрожать Европе и американским военным базам за рубежом. На следующий день госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Тегеран пытается создать межконтинентальную баллистическую ракету. Иранские власти называют информацию Вашингтона ложью.