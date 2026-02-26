Рубио: Иран пытается разработать межконтинентальную баллистическую ракету

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран представляет очень серьезную угрозу для Соединенных Штатов. Он добавил, что Тегеран пытается создать межконтинентальную баллистическую ракету.

«Я бы сказал, что настойчивое нежелание Ирана обсуждать баллистические ракеты — это очень, очень большая проблема»,— сказал господин Рубио накануне очередных переговоров США и Ирана (цитата по AFP). Он выразил надежду, что встреча пройдет продуктивно и сторонам «придется обсуждать не только ядерную программу».

Марко Рубио также ответил на вопрос журналистов о возможном ударе США по Ирану. «Президент еще не принял решения по этому вопросу, поэтому я не знаю, является ли четверг ключевой датой. Думаю, необходимо добиться прогресса»,— указал он.

25 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Иран уже разработал ракеты, которые могут угрожать Европе и американским военным базам за рубежом. По его словам, сейчас Тегеран работает над созданием ракет, способных достичь территории Соединенных Штатов.