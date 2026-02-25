Иран сравнил с пропагандой Геббельса обвинения в разработке дальнобойных ракет

Представитель МИД Ирана Эсмаил Бакаи назвал ложью заявление президента США Дональда Трампа о разработке Тегераном ракет, способных поражать цели в Соединенных Штатах и Европе. Об этом господин Бакаи написал на своей странице в X.

«“Повторяйте ложь достаточно часто, и она станет правдой” — это закон пропаганды, сформулированный нацистом Йозефом Геббельсом. Сейчас он систематически используется администрацией США и окружающими ее военными спекулянтами, особенно геноцидным израильским режимом, для проведения их зловещей кампании по распространению дезинформации и ложных сведений против Ирана»,— написал Эсмаил Бакаи.

Что бы США ни утверждали относительно иранской ядерной программы, иранских баллистических ракет или числа жертв во время январских беспорядков, это всего лишь повторение «большой лжи», заявил представитель министерства. Он также призвал не поддаваться на «эти распространенные ложные утверждения».

Дональд Трамп обвинил Иран в разработке ракет, которые «вскоре могут достичь» США. Он также заявил, что Тегеран не отказался от планов по созданию ядерного оружия, и сказал, что не позволит «главному спонсору терроризма» обладать им. 24 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран близок к заключению соглашения с Китаем о покупке противокорабельных крылатых ракет CM-302.

Новый раунд переговоров Ирана и США о ядерной программе состоится в Женеве 26 февраля. Власти Ирана заявили 24 февраля, что готовы как можно скорее заключить сделку.