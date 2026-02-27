В Ижевске ищут подрядчика для четвертого этапа обустройства «Елки-парка»

В Удмуртии открыт конкурс на поиск подрядчика для благоустройства «Елки-парка» в Устиновском районе. Начальная цена контракта составила 175 млн руб., исходя из данных документа, опубликованного на портале Госзакупок. Обустройство планируется в рамках четвертого этапа.

Сроком окончания подачи заявок на участие в конкурсе указано 16 марта. Согласно плану, на объекте помимо троп и асфальтирования дорог установят входную группу урны, скамейки, подиумы, теневые парусы и площадку для выгула собак с различными препятствиями на выделенной для 4 этапа территории.

Напомним, «Елки-парк» расположен между улицами 40 лет Победы, Рупасова, Молодежная и проспектом Калашникова. Он стал победителем рейтингового голосования проекта «Формирование комфортной городской среды». Строительные работы начались в 2025 году на территории площадью 10 гектаров.

Весной того же года был заключен контракт с ООО «Строительное управление "Территория"» на 179,4 млн руб. для обустройства парка в рамках первого этапа. Его должны были завершить к 31 октября. Средства на благоустройство выделили бюджета Ижевска.

Сейчас обустройство «Елки-парка» завершено на 75%. На объекте установлены основания для будущего амфитеатра и скейт площадки, проложены инженерные коммуникации и построены очистные сооружения для сточных вод.

