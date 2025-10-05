Обустройство «Елки-парка» в Ижевске завершено на 75%

Благоустройство «Елки-парка» в Ижевске завершено на 75%, сообщает пресс-служба администрации города. В частности, на объекте обустроено основания для будущего амфитеатра, проложены инженерные коммуникации, установлены очистные сооружения для сточных вод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Кроме того, в парке началась установка рамп и скатов на скейт-площадке, завершается укладка брусчатки на пешеходных дорожках и монтаж деревянных настилов.

«В парке появился уникальный спортивный комплекс “Русский ниндзя”. Позже комплекс, также как детскую и баскетбольную площадку, оснастят травмобезопасным покрытием»,— добавили в администрации города.

До конца октября подрядчик планирует завершить установку освещения и видеонаблюдения, входных групп, детских горок, скамеек и урн, а также высадить новые деревья и кустарники. Благоустройство парка продолжится в следующем году.