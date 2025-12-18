Городскую казну наполнят извне

Депутаты гордумы Ижевска приняли проект бюджета на ближайшую трехлетку. Почти две трети доходов составят безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. Большую часть средств традиционно направят на образование и дороги, в частности, на реконструкцию ул. Удмуртской. Значительную сумму предусмотрели на благоустройство парков и скверов. Между тем, коммунисты назвали разработанный проект главного финансового документа сбалансированным, но бюджетом выживания, а не развития, и предложили свои поправки, которые были отвергнуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Доходная часть

Депутаты гордумы Ижевска на сессии 18 декабря рассмотрели проект городского бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Документ представил и. о. заместителя главы администрации — начальник управления финансов Павел Новгородцев. Он отметил, что первоначально внесенный в гордуму проект решения был доработан по итогам обсуждений с депутатами и заседания согласительной комиссии. Кроме того, изменения внесли после принятия республиканского бюджета.

По словам господина Новгородцева, по сравнению с первоначальной редакцией доходная и расходная часть проекта бюджета увеличена соответственно на 2,3 млрд руб. за счет дополнительных целевых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, а также увеличения планов по собственным доходам. Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 77 млн руб. за счет введения туристического налога и дополнительных поступлений по использованию имущества. Таким образом, с учетом всех поправок доходы бюджета в 2026 году ожидаются на уровне 33,5 млрд руб., что на 7,5% больше в сравнении с бюджетом 2025 года.

Из пояснительной записки следует, основной источник пополнения городской казны — безвозмездные поступления, или доля около 62%. Всего город получит 20,7 млрд руб. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», это на 5,7% больше, чем годом ранее.

Треть городской казны, или 34,1%, обеспечат налоговые сборы, в первую очередь НДФЛ — 8,6 млрд руб. (год к году прирост на 14,7%). Налог на имущество физлиц и земельный налог принесут примерно поровну — в совокупности 1,6 млрд руб. Сборы по упрощенной системе налогообложения и патентам ожидаются на отметке 416 и 220,9 млн руб. Здесь рост на 11% и падение на 42,6% соответственно. Следует отметить, что с 2026 года лимиты доходов по ПСН снижаются с 60 до 20 млн руб. К 2028 году — до 10 млн руб. Поступления от турналога, который начнет действовать с 1 января, составят 23 млн руб. (с ростом к 2028 году до 80 млн руб.).

В целом налоговые и неналоговые доходы принесут бюджету Ижевска почти 12,8 млрд руб. Прирост год к году составит 10,5%.

Расходная часть

Поправки внесли и в расходную часть бюджета. По сравнению с первоначальной версией в итоговой на 33 млн руб. увеличили ассигнования на мероприятия по обеспечению безопасности школ и детских садов. Всего на эти цели запланировали потратить 1,4 млрд руб. 166 млн рублей предусмотрено на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Термоленд Аврора» в рамках концессионного соглашения.

«На 1 млрд рублей увеличены расходы на ремонт улично-дорожной сети. Таким образом, общий объем ассигнований на указанные цели составят почти 2,8 млрд руб. Помимо ремонта дорог, за счет этих средств в следующем году будет продолжена реализация проекта "Пешеходный Ижевск", "Межквартальный Ижевск", запланированы работы по комплексному благоустройству улицы Удмуртской»,— рассказал Павел Новгородцев.

200 млн потратят на ремонт и подсветку фасадов многоквартирных домов в центральном квадрате. На капитальный ремонт школ и детских садов в 2026 году будет направлено 459 млн руб., еще 61 млн — на ремонт кровель и замену ограждений в образовательных организациях.

100 млн руб. выделят на благоустройство Арсенальского квартала, 65 млн — парка «Патриот». В целом на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств в 2026 году предусмотрено 920 млн руб. Это парк «Березовая роща», «Ива-парк», сквер на Майской и «Елки-парк». 30 млн руб. учтено в бюджете на разработку проектной документации по благоустройству набережной Ижевского пруда.

Большая часть расходов муниципального бюджета, или 57%, придется на сферу образования. Речь идет о 19,2 млрд руб. По блоку «национальная экономика», основную часть которого занимает транспорт и дорожное хозяйство, затраты достигнут почти 7,5 млрд руб. — доля 22%. Напомним, что в 2026 году в Ижевске планируют отремонтировать 16 дорог, из них 11 по региональной субсидии. Еще 3,3 млрд руб. пойдет на сферу ЖКХ — доля 9,8%. Из этой суммы на благоустройство направят почти половину средств, или чуть более 1,6 млрд руб.

В целом расходы городской казны составят 33,7 млрд руб. Год к году, согласно принятым на сессии изменениям бюджета Ижевска на 2025 год, прирост на 16,8%. Дефицит муниципальной казны составит 259,7 млн руб. Верхний предел муниципального внутреннего долга установлен на уровне 3,7 млрд руб.

Поправки

В целом, по словам Павла Новгородцева, к бюджету поступило 46 поправок, 27 из них учтены в представленном проекте.

Свои поправки предложила и фракция КПРФ. Их представил на сессии руководитель фракции Иван Гвоздак. Он отметил, что большая составляющая часть бюджета — это безвозмездные поступления из республиканского и федерального бюджетов, что «является опасным индикатором». При этом указанные в проекте прогнозы по поступлению НДФЛ и налога на имущество, по его мнению, могут не сбыться.

«Вызывает сильную озабоченность выполнение этих показателей и доведение плановых цифр с вышестоящих бюджетов»,— сказал господин Гвоздак. Он пояснил, что главным ориентиром при формировании проекта бюджета является прогноз социально-экономического развития. При этом показатели прогноза на федеральном уровне свидетельствуют о том, что экономика и промышленность вошли в полосу стагнации.

Глава фракции КПРФ также отметил сохраняющуюся инфляцию, утвержденное федеральным центром повышение ставки НДС и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к сокращению потребительского спроса, уменьшению прибыли предприятий, в первую очередь малого бизнеса, и, следовательно, поступлению налогов. При этом Иван Гвоздак не стал озвучивать конкретные предложения по поправкам.

«Конечно, хочется сказать, что в этих условиях команда во главе с Дмитрием Александровичем (Чистяковым, главой Ижевска. — “Ъ-Удмуртия”), конечно, справилась. Это достаточно сбалансированный, но это как раз таки бюджет выживания, а не развития»,— отметил депутат.

Его коллега по фракции Мария Бобылева добавила, что с учетом того, что предложения коммунистов не были учтены в проекте бюджета, фракция решила воздержаться при голосовании.

В итоге проект бюджета был принят без поправок от КПРФ. За документ проголосовали 29 депутатов, двое воздержались.

Комментируя принятый проект бюджета, глава Ижевска Дмитрий Чистяков подчеркнул, что при подготовке были тщательно проанализированы все статьи доходов и расходов города. «Возобновляем капитальные ремонты школ, приступаем к капремонту детских садов. Продолжаем создавать комфортные условия в детских школах искусств. ДШИ № 13 обретет собственное здание и после проведения ремонта переедет на ул. Зенитную, 1а. Ремонтные работы в следующем сезоне проведем в детских школах искусств №№ 1, 2, 12. В бюджете следующего года заложены средства на строительство новых спортивных объектов в городских соцучреждениях — стадионов и спортплощадок в школах №№ 27, 46, 76 и лицее № 24. В 2025 году нас ждет реконструкция улицы Удмуртской. В этом году меняли инженерные сети под автомагистралью, в следующем — комплексное обновление самой улицы от фасада до фасада»,— сказал глава города.

В целом, по его словам, в содержание, ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети будут вложены 6,6 млрд руб., включая средства республиканского и федерального бюджетов.

Михаил Красильников, Евгений Щепелев