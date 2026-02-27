Приют передаст «Додо Пицце» на содержание спасенную курьером собаку

«Додо Пицца» прислала все необходимые документы, чтобы взять на содержание в приюте собаку, которую спасал бывший курьер компании в Челябинске. Об этом сообщила ТАСС руководитель приюта «Того» Елена Кнапская.

В приюте рассказали, что представители компании приезжали, чтобы лично посмотреть условия содержания собак. «На время поисков собаки "Додо" предоставила нам горячее питание и напитки. Новости об обратном — ложь»,— заверила госпожа Кнапская.

На прошлой неделе курьер «Додо» Михаил увидел на крыльце пиццерии собаку и накрыл ее фирменным оранжевым пледом в 20-градусный мороз. Его в тот же день уволила управляющая по статье «порча имущества». В соцсетях призвали бойкотировать пиццерию. Основатель сети Федор Овчинников пообещал, что все пиццерии «Додо» в России станут pet-friendly, а также извинился перед курьером. Управляющая, как заявили в компании позднее, уволилась по собственному желанию.