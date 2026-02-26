Управляющая «Додо Пиццы» уволилась после скандала с курьером и бродячей собакой

Управляющая «Додо Пиццы» в Челябинске покинула должность после скандала с курьером компании, которого она уволила после того, как он накрыл бездомную собаку фирменным пледом. Об этом сообщил лидер «Додо Пиццы» в России и Центральной Азии Гоша Зосидзе. Он призвал не давить на девушку и рассказал, что сеть запустит программу «психологической поддержки для управляющих».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам топ-менеджера, уволенному курьеру Михаилу еще раз принесли извинения за «несправедливое прекращение отношений» и предложили сотрудничество. В сети заверили, что готовы «поддержать его и работать над совместными волонтерскими проектами, особенно в рамках Челябинска». Команда «Додо Пиццы» также навестила приют «Того», где находится спасенная курьером дворняжка Додобоня.

Господин Зосидзе заявил, что управляющая Юлия «тяжело переживает сложившуюся ситуацию и искренне сожалеет о случившемся». Из-за поступивших в ее адрес угроз ей «нужны время и тишина», и компания пообещала оказать ей поддержку. В «Додо Пицце» считают, что «менеджмент в пиццериях не всегда имеет возможность принимать решения, выходящие за рамки регламентов».

Во избежание подобных конфликтов компания обновила материалы для управляющих, «подчеркнув важность уважительного взаимодействия с командой», а также пообещала улучшить процесс обратной связи между командами пиццерий и управляющей компанией. Помимо этого «Додо Пицца» запустит программу софинансирования психологической поддержки для управляющих, потому что «от уровня их энергии и состояния зависит настрой всей команды».

Скандал разгорелся на прошлой неделе. Курьер «Додо» Михаил увидел на крыльце пиццерии собаку и накрыл ее фирменным оранжевым пледом в 20-градусный мороз. Его в тот же день уволили по статье «порча имущества». В администрации пиццерии утверждали, что причиной увольнения были нарушения на работе — якобы курьер регулярно опаздывал. В соцсетях призвали бойкотировать пиццерию и уволить управляющую. Основатель сети Федор Овчинников пообещал, что все пиццерии «Додо» в России станут pet-friendly, а также принес извинения курьеру. Он при этом призывал не обвинять в случившемся управляющую.