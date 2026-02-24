Владелец «Додо Пиццы» прокомментировал скандал вокруг курьера и бродячей собаки

Все пиццерии «Додо» в России станут pet-friendly, заявил основатель сети Федор Овчинников. Решение было принято после скандала с увольнением курьера «Додо», который укрыл фирменным пледом компании бродячую собаку. В соцсетях призвали бойкотировать пиццерию и уволить администратора, которая запретила сотрудникам помогать животному.

Скандал разгорелся в конце прошлой недели в Челябинске. Курьер «Додо» Михаил увидел на крыльце пиццерии собаку и накрыл ее фирменным оранжевым пледом в 20-градусный мороз. СМИ писали, что дворняжка была знакома всем сотрудникам заведения, потому что приходила к порогу погреться на протяжении полутора лет, за что получила кличку Додобоня. Однако в феврале в челябинской пиццерии сменилась управляющая. В Telegram-каналах распространился скрин из чата курьеров, в котором под фотографией укрытой пледом собаки управляющая написала: «Следующий, кто укроет собаку, пойдет за собакой. Я предупредила последний раз. Хотите ей помочь, заберите себе!». Михаила в тот же день уволили по статье «порча имущества», а также внесли в черный список. Курьер говорил, что пиццерия осталась должна ему 15 тыс. руб. В администрации пиццерии утверждали, что причиной увольнения были нарушения на работе — якобы курьер регулярно опаздывал.

Вчера Додобоню отловили, сейчас она находится в приюте «Того». Федор Овчинников пообещал, что «Додо пицца» возьмет все расходы на содержание собаки, а также на постоянной основе готова оказывать приюту «финансовую и информационную поддержку». Основатель сети публично принес извинения Михаилу и заявил, что был бы рад его возвращению в компанию «даже не на позицию курьера, а на развитие программ, связанных с поддержкой животных».

Он также призвал не травить управляющую пиццерией: «Знаете, наша компания переживет удаление приложения, переживет спад продаж, но травля всем Интернетом человека может очень сильно повлиять на конкретную жизнь». В то же время бизнесмен подчеркнул, что считает «рабочую коммуникацию» администратора Юлии «неподобающей». Господин Овчинников высказал мнение, что вина за ситуацию лежит не на конкретном человеке, а на заведении, которое не решило проблему с собакой раньше.

Сам бывший курьер Михаил рассказал, что пытался решить проблему «в рамках компании», но удалось это сделать только после того, как она получила резонанс.