В 2025 году заболеваемость туберкулезом в Краснодарском крае выросла на 4,8% по сравнению с 2024 годом. На долю детского населения пришлось 4,6% от общей заболеваемости. Такие данные привели в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону. Врач-рентгенолог клиники «Екатерининской» Луиза Гатова рассказала «Ъ-Кубань», чем опасно заболевание, кто находится в группе риска и какие меры профилактики наиболее эффективны.

Луиза Гатова

Фото: предоставлено автором

Фото: предоставлено автором

«Рост заболеваемости туберкулезом действительно вызывает настороженность. Выделить одну-единственную причину сложно, поэтому особое значение имеет информирование людей о факторах риска и способах профилактики.

В первую очередь в зоне риска находятся люди с ослабленным иммунитетом: ВИЧ-инфицированные, пациенты с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом, а также дети, подростки и пожилые. Их защитные механизмы работают менее эффективно, поэтому организму сложнее сдерживать инфекцию.

Повышенный риск также связан с длительным пребыванием в условиях скученности — например, в общежитиях, казармах, местах лишения свободы. Отдельная группа — люди, которые тесно и долго контактируют с больными туберкулезом: члены семьи и медицинские работники. Здесь многое зависит от продолжительности контакта и так называемой инфекционной нагрузки — количества микобактерий, с которыми сталкивается человек.

Именно поэтому людям из групп риска особенно важно регулярно проходить профилактические обследования. В лучевой диагностике туберкулеза сегодня используется три основных метода. Первый — это флюорография. Более информативным методом является рентгенография. А самым точным считается компьютерная томография. При флюорографии и рентгенографии мы получаем плоское, двухмерное изображение, где структуры грудной клетки накладываются друг на друга. Компьютерная томография формирует трехмерную картину с очень тонким срезом — около 1 мм и менее. Современное оборудование позволяет проводить детальные исследования при минимальном облучении пациента.

Туберкулез — это серьезное инфекционное заболевание, и его важно выявлять как можно раньше.

При прогрессировании процесса могут развиваться тяжелые осложнения. Среди них — легочные кровотечения из-за разрушения сосудов, пневмоторакс (спадение легкого), ателектазы, когда участки легкого сдавливаются увеличенными лимфоузлами и мокротой.

Со временем может формироваться сердечно-легочная недостаточность, особенно у людей с уже имеющимися проблемами сердца. При отсутствии адекватного лечения прогноз существенно ухудшается. Наличие сопутствующих заболеваний, таких как ВИЧ или сахарный диабет, также утяжеляет течение болезни.

Основа профилактики — регулярное обследование. Взрослым рекомендуется проходить рентгенологическое исследование органов грудной клетки один раз в год, а людям из групп риска — два раза в год. У детей используются туберкулиновые пробы, новорожденным проводится вакцинация БЦЖ.

Не менее важно поддерживать общее здоровье организма: полноценно питаться (с достаточным количеством белка), есть овощи и фрукты, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, высыпаться и по возможности снижать уровень хронического стресса.

С диагностической точки зрения принципиально важно не затягивать с обращением к врачу. Чем раньше обнаружена патология и начато лечение, тем выше его эффективность и тем меньше риск того, что заболевание перейдет в запущенную форму».