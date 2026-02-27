Мошенники выманили у пенсионерки в Сочи 1,5 млн рублей по «схеме ДТП»

Правоохранительные органы раскрыли мошенническую схему в Сочи, в результате которой 83-летняя пенсионерка потеряла 1,5 млн руб. Инцидент произошел поздним вечером, когда пенсионерке позвонила незнакомка, представившаяся внучкой и сообщившая, что попала в ДТП и срочно нуждается в операции. Злоумышленница убедила пожилую жительницу Сочи собрать крупную сумму и передать ее курьеру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пенсионерка завернула 1 млн руб. в полотенце и отдала посреднику. Через несколько часов мошенники вновь связались с сочинкой, потребовав помощи. Пенсионерка собрала три пакета с одеждой и подушкой, спрятав в них еще 500 тыс. руб., и снова передала курьеру.

Специалисты уголовного розыска и ДПС немедленно организовали задержание участников схемы. По горячим следам задержан 49-летний житель Сочи, второй пособник — 27-летний гражданин Самарской области — найден в Туапсе. Получатель средств, 40-летний гражданин иностранного государства, работавший напрямую с организаторами, также задержан.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции все похищенные деньги и вещи вернули пенсионерке. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, продолжается следствие, направленное на установление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности участников группы.

Сотрудники правоохранительных органов подчеркивают важность проверки информации при получении звонков от родственников, особенно если требуется срочная финансовая помощь. Полиция рекомендует пожилым гражданам всегда звонить членам семьи напрямую и не передавать крупные суммы незнакомым лицам.

Местные правоохранители отмечают, что подобные схемы — одна из наиболее опасных форм дистанционного мошенничества, и в Краснодарском крае за последние годы участились случаи телефонного вымогательства. Специалисты призывают граждан сохранять бдительность и обращаться за помощью при малейших подозрениях на мошеннические действия.

Мария Удовик