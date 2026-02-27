Трехбалльный шторм с волнами до 1,2 м накроет побережье Сочи и Сириуса

Специалисты метеорологической службы прогнозируют в Сочи и на территории «Сириус» трехбалльное волнение моря с вечера 26 февраля до утра 27 февраля. По информации пресс-службы администрации города, высота волн на участке Магри—Веселое достигнет 1,2 м. В связи с этим горожан и туристов просят соблюдать меры предосторожности, воздерживаться от нахождения на пляжах, пирсах и в устьях рек, а при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по телефону 112.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Кроме морских штормовых явлений, специалисты гидрометеослужбы фиксируют сохраняющуюся слабую лавинную опасность в горных районах выше 500 м над уровнем моря. Жителям рекомендуется быть внимательными при передвижении в горной местности, особенно любителям активного отдыха и туристам, планирующим походы в эти зоны.

Экстренное предупреждение в Краснодарском крае связано также с усилением северо-восточного ветра. Ветер, по данным метеорологов, окрепнет днем 27 февраля. Порывы ветра на побережье Черного моря достигнут 15–20 метров в секунду, а местами шквалы усилятся до 28 м/с. Специалисты предупреждают, что такие условия могут привести к повреждению объектов прибрежной инфраструктуры и затруднениям для судоходства.

Метеорологи отмечают, что в первые дни марта ожидается временное потепление, однако оно продлится недолго: прохождение холодного атмосферного фронта вновь снизит температуру воздуха, сохраняя повышенную опасность для непривычных к штормовым условиям жителей и туристов.

Администрация города совместно со спасательными службами организовала патрулирование побережья и ведет постоянный мониторинг морских и горных районов. Специалисты просят жителей и гостей курорта соблюдать правила безопасности и не подвергать себя риску в период неблагоприятных погодных условий.

Мария Удовик