В Волгодонске объем отгруженных товаров превысил 202 млрд рублей

В Волгодонске в 2025 году объем отгруженных товаров превысил 202 млрд руб., что на 16,8% больше уровня 2024 года. Об этом сообщил глава города Дмитрий Вельможко в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным властей, по уровню заработной платы Волгодонск занимает второе место среди городов Ростовской области, а средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях достигла почти 85 тыс. руб., что на 16,6% больше, чем годом ранее. В то же время уровень регистрируемой безработицы остается одним из самых низких в регионе – 0,22%.

Кроме того, доходы бюджета города выросли на 11,5% и составили 2,8 млрд руб. Субсидии из бюджета на исполнение соцконтракта достигло 29,9 млн руб. На социальную поддержку местных жителей потратили в 2025 году более 1,1 млрд руб. на помощь многодетным семьям, льготникам, участникам специальной военной операции.

Константин Соловьев