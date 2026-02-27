Из-за остановки движения по Крымскому мосту задерживаются 10 поездов

В результате временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 27 февраля в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Специалисты магистрали уточнили, что отклонение от графика составляет от 1 до 3,5 часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет о составах №328 Кисловодск—Симферополь, №92 Москва—Севастополь, №316 Адлер—Симферополь, №196 Москва—Симферополь, №162 Пермь—Симферополь, №67 Симферополь—Москва, №327 Симферополь—Кисловодск, №77 Симферополь—Санкт-Петербург, №195 Симферополь—Москва и №91 Севастополь—Москва. Специалисты СКЖД организовали корректировку движения и перераспределение пропускной способности инфраструктуры, чтобы минимизировать последствия для пассажиров.

Движение по Крымскому мосту приостанавливали с 01:00 до 06:00 27 февраля. После возобновления пропуска транспорта железнодорожные службы приступили к поэтапному восстановлению графика. Специалисты принимают меры по сокращению времени опоздания и синхронизации расписания на смежных участках сети.

В СКЖД отметили, что поезда продолжают следование по маршрутам, а пассажиров информируют о фактическом времени прибытия и отправления. Железнодорожники обеспечивают сопровождение составов и оперативный обмен данными с диспетчерскими службами.

Временная остановка движения по Крымскому мосту привела к отклонению от графика 10 поездов, однако после открытия переправы специалисты железной дороги приступили к нормализации движения и снижению накопленных задержек.

Мария Удовик