Следующие через Ростовскую область поезда задерживаются из-за закрытия Крымского моста

Из-за приостановки движения по Крымскому мосту в пути следования задерживаются семь поездов, следующих через Ростовскую область. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Telegram-канал информационного центра «Крымский мост: оперативная информация» сообщил о приостановке движения по мосту в пятницу, 27 февраля, в 0:56. О возобновлении работы переправы стало известно в 5:09.

К настоящему времени задерживаются поезда № 92 Москва – Севастополь, № 196 Москва – Симферополь, № 162 Пермь – Симферополь,

№ 67 Симферополь – Москва, № 77 Симферополь – Санкт-Петербург, № 195 Симферополь – Москва, № 91 Севастополь – Москва.

Отмечается, что отставание от графика составляет от одного до 3,5 часов.

Константин Соловьев