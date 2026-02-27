Нитрат аммония замедленного действия

Ростехнадзор через суд обязал эстонскую компанию внести в госреестр склад аммиачной селитры (нитрат аммония) в Новороссийске и получить лицензию на работу с опасным веществом. Нарушение было установлено в прошлом году: на площадке в Цемдолине обнаружили 4,3 тыс. т взрывоопасного вещества, укрытого полиэтиленом. Эксперты отмечают, что этот объем в 1,5 раза превышает объем селитры, которая привела к взрыву в порту Бейрута в 2020 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Новороссийск», Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Ростехнадзора к иностранной компании ООО «Корпорейт энд Паблик Менеджмент Консалтинг Групп Эстония» (Таллин). Поводом для разбирательства стало хранение более 4,3 тыс. т аммиачной селитры на опасном производственном объекте, который не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

Как следует из материалов дела, нарушения были выявлены в июне 2023 года в ходе внеплановой проверки в селе Цемдолина (Новороссийск). На территории по улице Золотая Рыбка, 1А инспекторы Северо-Кавказского управления Ростехнадзора обнаружили открытую площадку, заставленную биг-бэгами с нитратом аммония, накрытыми полиэтиленовой пленкой. Общее количество опасного вещества составило 4331 т (4331 мешок по 1000 кг).

В ходе разбирательства выяснилось, что площадку использует эстонская компания на праве субаренды. Но, несмотря на эксплуатацию объекта, обществом не были выполнены требования промышленной безопасности: опасный производственный объект не был внесен в соответствующий государственный реестр, кроме того, у компании отсутствовала лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности.

Ростехнадзор обратился в суд с требованием принудить организацию устранить нарушения. Изучив материалы дела, судья пришел к выводу, что факт эксплуатации опасного объекта без регистрации и лицензии полностью доказан, и обязал ООО «Корпорейт энд Паблик Менеджмент Консалтинг Групп Эстония» в месячный срок с момента вступления решения в силу зарегистрировать объект в госреестре и получить лицензию на его эксплуатацию.

Доцент кафедры геологии и геоэкологии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, главный эколог ООО «КТПИ "Газпроект"» Иван Подлипский назвал ситуацию беспрецедентной. По его словам, компания фактически организовала незаконное хранилище взрывчатых веществ, объем которого более чем в полтора раза превосходил бейрутский (4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, вызванный детонацией 2,75 тыс. т аммиачной селитры, которая хранилась неправильно; погибло более 130 человек, 4 тыс. получили ранения — примеч. «Ъ-Новороссийск»).

Эксперт привел расчеты возможных последствий взрыва, основанные на бейрутских показателях, по его данным, в случае детонации взрывоопасного вещества, разрушению могла подвергнуться более трети городской агломерации Новороссийска.

«Отсутствие регистрации опасного производственного объекта и лицензии означает, что ни состояние склада, ни квалификация персонала, ни меры пожарной безопасности не были проверены государством»,— отметил господин Подлипский.

Специалист подчеркнул, что судебное решение стало вынужденной мерой для ликвидации «бомбы замедленного действия», которая могла сработать в любой момент. Помимо угрозы взрыва, эколог указал на серьезные экологические риски. Хранение нитрата аммония в биг-бэгах под полиэтиленовой пленкой не обеспечивало герметичности. «При повреждении упаковки, попадании атмосферных осадков (дождя, талой воды) нитрат аммония растворяется и проникает в почву. Это приводит к ее химическому загрязнению, а также создает прямую угрозу попадания нитратов в грунтовые воды, которые могут использоваться для водоснабжения, а также в поверхностные воды (река Цемес и ее левый приток без названия), которые несут свои воды в Цемесскую бухту и Черное море. Это может создать риски уже на региональном и в том числе межгосударственном уровне», — резюмирует эксперт.

Склады аммиачной селитры с объемом хранения свыше 4,3 тыс. т относятся к опасным производственным объектам второго класса и требуют обязательной регистрации в госреестре и получения лицензии, заявила основательница бюро экологического комплаенса Futur Полина Позднякова.

По словам эксперта, аммиачная селитра является мощным окислителем и легко образует взрывоопасные смеси с различными веществами и видами топлива. Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов прямо относит к таким объектам площадки для хранения опасных веществ в количествах, указанных в приложении 1.

Ростехнадзор в разъяснении 2024 года отдельно подтвердил, что склады селитры подлежат идентификации как опасные производственные объекты и регистрации в государственном реестре. При втором классе опасности эксплуатирующая организация обязана иметь декларацию промышленной безопасности и систему управления промышленной безопасностью.

«Несоблюдение этих базовых требований относится к грубым нарушениям, так как создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей», — пояснила госпожа Позднякова, ссылаясь на статью 9.1 КоАП РФ.

По словам эксперта, к ответственности могут привлечь и арендодателя, предоставившего площадку в субаренду, если он знал о характере и объеме хранимого вещества, допустил эксплуатацию объекта без надлежащей регистрации и не исполнил обязанности по правильному оформлению передачи.

По разъяснениям Ростехнадзора, основным субъектом ответственности считается организация, которая фактически эксплуатирует объект — занимается загрузкой, хранением и технологическими операциями. Однако при нарушениях в оформлении передачи объекта могут быть привлечены обе стороны в зависимости от их роли и договорных обязательств.

Согласно Гражданскому кодексу, арендатор, сдающий имущество в субаренду, несет ответственность перед арендодателем за действия субарендатора. В сфере промышленной безопасности возможны несколько вариантов ответственности в зависимости от того, как оформлены документы и кто указан как эксплуатирующая организация.

В компании «Корпорейт энд Паблик Менеджмент Консалтинг Групп Эстония» на запрос «Ъ-Кубань» не ответили.

Наталья Решетняк