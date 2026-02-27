Над Крымом сбили БПЛА

В период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Специалисты ПВО отработали по целям над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Республики Крым и Московского региона. В числе ликвидированных целей — 12 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее в тот же день, с 14:00 до 20:00 мск, подразделения ПВО уничтожили 167 БПЛА над Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Республикой Крым и Московским регионом. Среди них также находились 12 аппаратов, летевших на столицу. За указанные периоды специалисты ПВО ликвидировали в общей сложности 220 беспилотных летательных аппаратов.

На фоне сохраняющихся рисков в сфере безопасности в Краснодарском крае власти ввели дополнительные ограничения на распространение информации о применении беспилотников и работе систем противовоздушной обороны. Губернатор региона Вениамин Кондратьев подписал соответствующее постановление. Документ запрещает фото- и видеосъемку, а также публикацию сведений о задействовании средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, военных объектах и критически важной инфраструктуре.

Под запрет подпадают данные о местах падения БПЛА, районах поражения объектов, а также информация о размещении подразделений Минобороны, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Ограничения распространяются на объекты промышленной, транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Изменения в региональное законодательство парламентарии приняли на 72-й внеочередной сессии. Штраф для граждан составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. При повторном нарушении санкции ужесточаются.

Мария Удовик