В 2026 году объем промышленной отгрузки на Кубани вырастет на 16%

В Краснодарском крае в 2026 году специалисты прогнозируют увеличение объема отгруженной промышленной продукции до 724,3 млрд руб. По сравнению с показателем 2025 года (624,6 млрд руб.) ожидаемый рост составит около 16%, рассказали «Ъ-Кубань» в министерстве промышленной политики Краснодарского края.

В 2025 году предприятия промышленности региона, работающие в отраслях, курируемых министерством промышленной политики края, отгрузили продукцию собственного производства на 624,6 млрд руб. Это на 0,8% больше уровня 2024 года. Индекс промышленного производства за этот период составил 99,4%.

Годом ранее, в 2024 году, объем отгруженной продукции достиг 619,4 млрд руб., что соответствовало росту на 12,8% по отношению к 2023 году. При этом индекс промышленного производства в 2024 году сложился на уровне 97,8%.

Структура промышленной отгрузки по итогам 2025 года сформирована преимущественно за счет металлургического производства, доля которого составила 22,55% общего объема. Существенный вклад обеспечила промышленность строительных материалов — 20,62%. Машиностроительный комплекс сформировал 17,8% от общего объема, производство готовых металлических изделий — 12,41%, химический комплекс — 9,3%.

На производство резиновых и пластмассовых изделий пришлось 5,9%, на целлюлозно-бумажную промышленность — 5,1%. Производство мебели и прочих готовых изделий обеспечило 2,75%, легкая промышленность — 1,8%, фармацевтическая отрасль — 1,2%, деревообработка — 0,57%.

По итогам 2025 года лидером среди муниципальных образований по объему промышленной отгрузки стал Абинский район. Второе место занял Краснодар, третье — Новороссийск.

Развитие промышленного комплекса связано с участием региона в четырех национальных проектах технологического лидерства — «Беспилотные авиационные системы», «Средства производства и автоматизации», «Космос» и «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Дополнительными факторами роста остаются модернизация производств, внедрение автоматизации и развитие кооперации предприятий внутри и за пределами региона.

