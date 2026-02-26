РБК: в отношении девяти футбольных судей возбудили дела о коррупции

Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовные дела в отношении девяти российских футбольных судей по подозрению во влиянии на результаты матчей за вознаграждение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника.

Согласно информации издания, дела возбудили в отношении арбитров Российской премьер-лиги Егора Егорова, Ивана Сараева и Владислава Целовальникова, а также судей Первой лиги Юрия Карпова, Максима Перезве, Германа Коваленко, Кирилла Силантьева и Олега Соколова. Фигурантом дела также стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров. Судей подозревают в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ч. 4 ст. 184 УК). Им может грозит до семи лет лишения свободы.

Собеседники рассказали, что Российский футбольный союз намерен исключить этих арбитров из списков судей на сезон 2025–2026 годов до завершения следствия.

По информации издания, дело против судей связано с разбирательством в отношении бывшего руководства ФК «Торпедо». В июне 2025 года совладельца клуба Леонида Соболева, гендиректора Валерия Скородумова и бухгалтера Ирину Волкову задержали правоохранители. Им предъявили обвинение в трех эпизодах подкупа судей для обеспечения «Торпедо» нужных результатов в определенных матчах на футбольном поле.

В ноябре Леонида Соболева отпустили под домашний арест. По источникам «Ъ», изменение меры пресечения связано с «активным сотрудничеством» господина Соболева со следствием.

Подробнее в материале «Ъ» «В футбольном деле наступило признание»