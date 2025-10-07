В футбольном деле наступило признание

Как стало известно “Ъ”, освобождение совладельца столичного ФК «Торпедо» Леонида Соболева из СИЗО под домашний арест связано не только с его признательными показаниями. На фоне его «активного сотрудничества» со следствием в рамках скандального уголовного дела о подкупе футбольных арбитров едва ли не ключевую роль сыграло заключение врачей тюремной больницы «Матросская Тишина». Они подтвердили наличие у 68-летнего заключенного ряда хронических заболеваний, которые требуют постоянного лечения и наблюдения медиков. При этом следователи МВД считали необходимым оставить фигуранта под стражей.

Леонид Соболев

Фото: ФК «Полтава»

Фото: ФК «Полтава»

Как утверждают информированные источники “Ъ”, решение Мосгорсуда об освобождении 68-летнего Леонида Соболева из-под стражи под домашний арест хотя и связано с его позицией по уголовного делу, но является, по сути, следствием целого ряда факторов. Апелляционная инстанция МГС постановила освободить мужчину в зале суда еще 26 сентября, однако полный текст решения стал доступен позже. Как оказалось, рассматривалась жалоба на постановление Мещанского райсуда от 14 августа, которым на три месяца был продлен срок ареста как Леониду Соболеву, так и гендиректору «Торпедо» Валерию Скородумову.

Напомним, что оба они были задержаны следователями Следственного департамента (СД) МВД 19 июня текущего года в офисе «Торпедо», расположенном рядом со столичным стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, в рамках возбужденного в тот же день уголовного дела об «оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенного организованной группой» (ч. 2 ст. 184 УК РФ). На следующий день сотрудники МВД пришли за бухгалтером клуба Ириной Волковой.

Всем им предъявили обвинение в трех эпизодах подкупа судей для обеспечения «Торпедо» нужных результатов в определенных матчах на футбольном поле.

Это преступление предусматривает до семи лет лишения свободы и относится к категории тяжких. В итоге суд отправил обвиняемых мужчин в СИЗО, а женщину — под домашний арест. Изначально защита Леонида Соболева говорила об абсурдности версии следствия, настаивая, что нелепо было несколько раз обращаться к рефери, который сразу дал категорический отказ. При этом совладелец «Торпедо» якобы от показаний отказывался, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. Чуть позже адвокаты Леонида Соболева сообщили, что лишены возможности давать какие-либо комментарии о ходе расследования, поскольку с них представители СД МВД взяли соответствующую подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Между тем случилось то, что адвокаты считали подоплекой уголовного преследования топ-менеджеров «Торпедо»: клуб, как сообщал “Ъ”, лишился «прописки» в элите российского футбола.

Интересно, что, согласно судебной базе, защитники Леонида Соболева сначала обжаловали избрание ему меры пресечения, но потом отозвали свою жалобу.

Следующая была подана уже после продления сроков ареста, но только в отношении совладельца ФК, в то время как Валерий Скородумов ничего обжаловать не стал. Ирина Волкова пыталась добиться смягчения домашнего ареста до запрета определенных действий, но безуспешно.

Между тем среди аргументов, которые приводили представители защиты для освобождения Леонида Соболева, отмечалось, что он «активно содействует следствию в расследовании преступлений, дает признательные показания, страдает заболеваниями, препятствующими содержанию под стражей, нуждается в медицинской помощи».

Как утверждают близкие к следствию собеседники “Ъ”, сами признательные показания, особенно в зависимости от того, какой они носят характер, вряд ли могут стать единственным условием для смягчения меры пресечения.

Тем более что те же следователи МВД заявляли: «оснований для отмены или изменения обвиняемому меры пресечения на иную, не связанную с заключением под стражу, не имеется». И в случае с Леонидом Соболевым скорее сыграла роль целая совокупность факторов. К аргументам об отсутствии намерений скрыться помимо показаний добавились солидный возраст заключенного, а также наличие у него болезней. О последних суду, кстати, стало известно из справки самого следователя, выданной филиалом «Больница» ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России (одно из основных тюремных медучреждений, расположено на территории СИЗО «Матросская Тишина»). Согласно выводам врачей, Леонид Соболев «страдает рядом тяжелых хронических заболеваний, требующих постоянного медицинского наблюдения и терапевтической лекарственной поддержки». Сама тяжесть вменяемых ему в вину преступлений, как посчитал Мосгорсуд, не может являться основанием для содержания в СИЗО, тем более что в ходатайстве следователя СД МВД «отсутствуют убедительные доводы». «При таких обстоятельствах в настоящее время отсутствуют основания для применения исключительной меры пресечения в виде заключения под стражу»,— заключила апелляционная инстанция. Но домашний арест суд все же сопроводил самыми жесткими ограничениями, полностью запрещая выход из дома или общение с кем-либо без соответствующего разрешения. Хотя при наличии хронических заболеваний суды порой, исходя из сложившейся практики, идут на определенные послабления в виде прогулок.

Адвокаты Леонида Соболева как его освобождение, так и якобы сделанные им признания комментировать отказались, сославшись на так и не отмененный пока запрет следствия.

Сергей Сергеев