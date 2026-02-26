МИД Омана: технические консультации США и Ирана пройдут на следующей неделе

Переговоры США и Ирана по ядерной сделке в Женеве завершились. Технические консультации сторон пройдут на следующей неделе в Вене. Об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди в соцсети X. Он отметил значительный прогресс в переговорном процессе.

«Мы завершили день, прошедший после значительного прогресса в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном. Мы возобновим переговоры вскоре после консультаций в столицах соответствующих стран»,— написал Бадр аль-Бусаиди. Он поблагодарил переговорщиков, МАГАТЭ и принимающую сторону.

Сегодня в Женеве прошел третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной сделке. Журналист Axios писал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер были разочарованы позицией иранской делегации, в частности высказываниями министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Президент США Дональд Трамп дал Тегерану на заключение сделки максимум 15 дней и пригрозил «плохими вещами» в случае, если не получится достичь договоренностей.