В Сочи однушка на вторичке стоит 163 средние зарплаты

Аналитики «Циан» составили рейтинг 40 крупных городов России по доступности однокомнатных квартир на вторичном рынке. Исследование показало, что разброс между локациями достигает почти четырехкратного значения — от 44 до 163 среднегородских зарплат.

Максимальный показатель зафиксирован в Сочи. Для покупки однокомнатной квартиры здесь требуется 163 средние зарплаты. Год назад показатель составлял 186, за год расчетная доступность улучшилась на 23 зарплаты. При этом аналитики отмечают, что высокая стоимость квадратного метра в городе сочетается с относительно невысоким уровнем доходов населения. Существенную роль в формировании спроса играют покупатели из других регионов, что поддерживает цены даже без их заметного роста.

В среднем по анализируемым городам для приобретения однокомнатной квартиры требуется 70 зарплат против 72 годом ранее. Специалисты рассчитали, что повышение формальной доступности связано с тем, что зарплаты выросли на 13%, тогда как стоимость жилья увеличилась на 11%.

Наиболее доступные квартиры представлены в Новокузнецке, Кемерове, Липецке и Тольятти — здесь необходимо от 44 до 54 зарплат. Эти города занимают средние позиции по уровню доходов, однако характеризуются сравнительно низкими ценами на вторичном рынке.

В группу наименее доступных, помимо Сочи, вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань — в этих городах для покупки потребуется более 100 средних зарплат. Разброс цен на жилье между городами достигает 4,5 раза, тогда как различие по уровню доходов составляет 2,5 раза, что указывает на более существенное влияние стоимости недвижимости на итоговую доступность.

Срок накопления сократился в 27 из 40 городов. Наиболее заметные изменения аналитики зафиксировали в Сочи, Воронеже, Ростове-на-Дону и Казани. В Сочи средняя цена квартиры за год практически не изменилась, при этом уровень заработной платы вырос на 14%.

