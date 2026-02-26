Чем известен Анатолий Чубайс

Родился 16 июня 1955 года в Борисове (Белоруссия). Окончил машиностроительный факультет Ленинградского инженерно-экономического института (1977), аспирантуру этого вуза, факультет повышения квалификации Московского энергетического института по направлению «проблемы современной энергетики» (2002). Кандидат экономических наук.

В 1990–1991 годах работал заместителем, первым зампредом Ленсовета, главным экономическим советником мэра Ленинграда (Санкт-Петербурга) Анатолия Собчака. С 1991 по 1994 год — председатель Госкомимущества в ранге министра, под его руководством разработана программа ваучерной приватизации. Одновременно с 1992 по 1994 год был вице-премьером РФ, с 1993-го — депутатом Госдумы I созыва.

С 1994 по 1996 год — первый вице-премьер РФ, с июля 1996 по март 1997 года — глава администрации президента РФ Бориса Ельцина. Затем вернулся на пост первого вице-премьера. С марта по ноябрь 1997 года — министр финансов.

С июня по август 1998 года — спецпредставитель президента РФ по связям с международными финансовыми организациями. С 1998 по 2008 год возглавлял РАО «ЕЭС России». В сентябре 2008 года назначен гендиректором госкорпорации «Роснанотех». С марта 2011-го был председателем правления «Роснано», а затем до 2020 года — «Управляющей компании "Роснано"».

С 2020 по 2022 год — спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

В марте 2022 года покинул Россию и уехал в Израиль. В мае 2024 года стал сооснователем Центра российских исследований при факультете социальных наук Тель-Авивского университета. 5 апреля 2025 года Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и иное имущество господина Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд руб.

В мае 2025 года представитель «Роснано» сообщил в суде, что Анатолий Чубайс избавился от всех 32 объектов недвижимости, которыми владел в России. В июне 2025 года он был внесен в санкционный список Канады.

В декабре 2025 года «Роснано» подала новый иск к экс-руководству, включая Анатолия Чубайса, по проекту Crocus. По этому иску на его счета наложен обеспечительный арест на 11,9 млрд руб.