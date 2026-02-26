Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Чем известен Анатолий Чубайс

Родился 16 июня 1955 года в Борисове (Белоруссия). Окончил машиностроительный факультет Ленинградского инженерно-экономического института (1977), аспирантуру этого вуза, факультет повышения квалификации Московского энергетического института по направлению «проблемы современной энергетики» (2002). Кандидат экономических наук.

В 1990–1991 годах работал заместителем, первым зампредом Ленсовета, главным экономическим советником мэра Ленинграда (Санкт-Петербурга) Анатолия Собчака. С 1991 по 1994 год — председатель Госкомимущества в ранге министра, под его руководством разработана программа ваучерной приватизации. Одновременно с 1992 по 1994 год был вице-премьером РФ, с 1993-го — депутатом Госдумы I созыва.

С 1994 по 1996 год — первый вице-премьер РФ, с июля 1996 по март 1997 года — глава администрации президента РФ Бориса Ельцина. Затем вернулся на пост первого вице-премьера. С марта по ноябрь 1997 года — министр финансов.

С июня по август 1998 года — спецпредставитель президента РФ по связям с международными финансовыми организациями. С 1998 по 2008 год возглавлял РАО «ЕЭС России». В сентябре 2008 года назначен гендиректором госкорпорации «Роснанотех». С марта 2011-го был председателем правления «Роснано», а затем до 2020 года — «Управляющей компании "Роснано"».

С 2020 по 2022 год — спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

В марте 2022 года покинул Россию и уехал в Израиль. В мае 2024 года стал сооснователем Центра российских исследований при факультете социальных наук Тель-Авивского университета. 5 апреля 2025 года Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и иное имущество господина Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд руб.

В мае 2025 года представитель «Роснано» сообщил в суде, что Анатолий Чубайс избавился от всех 32 объектов недвижимости, которыми владел в России. В июне 2025 года он был внесен в санкционный список Канады.

В декабре 2025 года «Роснано» подала новый иск к экс-руководству, включая Анатолия Чубайса, по проекту Crocus. По этому иску на его счета наложен обеспечительный арест на 11,9 млрд руб.

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Сергей Николаев  /  купить фото

Фото: Александр Чумичев / ТАСС

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2003 году господин Чубайс вошел в первую тройку общефедерального списка СПС на выборах в Госдуму РФ IV созыва. Партия не смогла преодолеть 5-процентный барьер и по итогам выборов 7 декабря 2003 года не прошла в парламент
Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

С 1998 по 2008 год Анатолий Чубайс возглавлял российское открытое акционерное общество «Единая энергетическая система России» (ЕЭС России)
Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

С марта 2011 года Чубайс занимал пост председателя правления открытого акционерного общества «Роснано» (после преобразования госкорпорации в акционерное общество)
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

23 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что «Роснано» вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ
Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

С декабря 2020 по март 2022 года Анатолий Чубайс работал специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития
Фото: Коммерсантъ

Анатолий Чубайс (на фото второй слева) родился 16 июня 1955 года в белорусском городе Борисов в семье армейского политработника. Его отец, Борис Матвеевич Чубайс (1918–2000), был полковником, после увольнения в запас преподавал философию марксизма-ленинизма в Ленинградском горном институте

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В середине 1980-х возглавлял неформальный кружок «молодых экономистов», участвовал в основании клуба «Перестройка». С 1990 года — заместитель председателя исполкома Ленсовета, главный экономический советник мэра Ленинграда Анатолия Собчака

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С ноября 1991 года — председатель Госкомитета РФ по управлению госимуществом. С 1 июня 1992 года — первый зампред правительства по вопросам экономической и финансовой политики. В 1992 году под его руководством была разработана госпрограмма приватизации, предусматривавшая получение всеми гражданам страны доли государственной собственности в форме ваучера

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

Прогноз Анатолия Чубайса, сделанный им 21 августа 1992 года, о том, что ваучера «может хватить на приобретение двух или даже трех, а если повезет, то и большего количества автомобилей "Волга"», — не сбылся

Фото: Коммерсантъ / Сергей Николаев  /  купить фото

С июня 1992 года, параллельно с руководством Госкомимуществом, Анатолий Чубайс занимал пост заместителя председателя правительства РФ. До 15 июня 1992 года правительство возглавлял президент РФ Борис Ельцин (на фото справа), затем и. о. премьер-министра был Егор Гайдар, с 14 декабря 1992 года — Виктор Черномырдин

Фото: Александр Чумичев / ТАСС

Вице-премьер РФ Анатолий Чубайс и глава компании Microsoft Билл Гейтс (слева) на встрече в Сбербанке России, 1997 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В 2001-2004 годах Анатолий Чубайс был сопредседателем политической партии «Союз правых сил» (СПС) вместе с Егором Гайдаром, Борисом Немцовым (справа) и Ириной Хакамадой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2003 году господин Чубайс вошел в первую тройку общефедерального списка СПС на выборах в Госдуму РФ IV созыва. Партия не смогла преодолеть 5-процентный барьер и по итогам выборов 7 декабря 2003 года не прошла в парламент
На фото: с сопредседателем СПС Егором Гайдаром (слева)

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

С 1998 по 2008 год Анатолий Чубайс возглавлял российское открытое акционерное общество «Единая энергетическая система России» (ЕЭС России)
На фото: церемония закладки первого камня в основание 9-го энергоблока Новочеркасской ГРЭС, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Под руководством Чубайса прошла реформа энергетической отрасли: под контролем государства осталась сетевая и распределительная инфраструктура, генерирующие мощности были приватизированы

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Председатель совета директоров РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс во время интервью, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

22 сентября 2008 года Анатолий Чубайс возглавил государственную корпорацию «Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Роснанотех»)

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

С марта 2011 года Чубайс занимал пост председателя правления открытого акционерного общества «Роснано» (после преобразования госкорпорации в акционерное общество)
На фото: с председателем правительства РФ Владимиром Путиным, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс демонстрирует гибкий монитор ридера Plastic Logic 100 в 2011 году

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Первый вице-премьер Игорь Шувалов (слева) и гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс на международной конференции «Россия и мир: 2012-2020 годы»

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Слева направо: Анатолий Чубайс, государственный советник Республики Татарстан Минтимир Шаймиев и вдова первого президента РФ Наина Ельцина на церемонии открытия Музея Бориса Ельцина, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс (слева) на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

23 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что «Роснано» вместе с рядом других институтов развития будет объединено в инвестблок на основе ВЭБ.РФ
На фото: с председателем совета директоров Альфа-банка Петром Авеном, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

С декабря 2020 по март 2022 года Анатолий Чубайс работал специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития
На фото: во время интервью с Виктором Лошаком (слева)

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

В марте 2022 года Анатолий Чубайс покинул Россию вместе с женой Авдотьей Смирновой и обосновался в Израиле. В мае 2024 года он стал сооснователем Центра российских исследований при факультете социальных наук Тель-Авивского университета. 5 апреля 2025 года Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и иное имущество господина Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ

  • Газета «Коммерсантъ» №34 от 27.02.2026, стр. 7

