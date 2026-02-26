В прокуратуре раскрыли подробности ухода депутата Гордумы Краснодара

Прокуратура Краснодара добилась досрочного прекращения полномочий депутата городской думы Виктора Тимофеева в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным надзорного ведомства, парламентарий, являясь бенефициаром подрядной организации, не уведомил уполномоченную комиссию гордумы о наличии личной заинтересованности при рассмотрении вопросов о выделении бюджетных средств на финансирование муниципального контракта. Проверка установила, что конфликт интересов устранен не был: депутат участвовал в принятии решений по утверждению городского бюджета и распределению средств на контракты, выгодные аффилированной структуре.

Источник в правоохранительных органах уточнил РБК Краснодар, что речь идет о Викторе Тимофееве. 26 февраля он сообщил в своем Telegram-канале о сложении полномочий.

Ранее, 14 февраля 2026 года, Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества депутата. Ответчиками по делу указаны Инна и Инесса Тимофеевы, а также Елена Василенко; в качестве третьих лиц привлечены ООО «КГС-Автоцентр», ООО «КГС-Мол» и ООО «КГС».

Вячеслав Рыжков