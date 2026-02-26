Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и чиновников

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об установлении обязательной геномной регистрации для военных и госслужащих. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Действие закона распространяется на военнослужащих, сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел, которых направляют для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях. Обязательной геномной регистрации также будет подлежать гражданский персонал и госслужащие, обеспечивающие проведение таких операций.

Как отмечается в публикации, геномная информация будет храниться 100 лет, а в случае гибели владельца — до установления личности. Также предусмотрена возможность уничтожения данных после увольнения со службы.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня официального опубликования. Его разработало МВД совместно с Минобороны и Росгвардией. Правительство внесло инициативу в Госдуму 24 января, а 10 февраля ее приняли в первом чтении.

Как ранее заявлял глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, обязательная регистрация ускорит процедуру опознания личности погибших военнослужащих и получения выплат их родственниками.