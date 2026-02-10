Проект о сборе генома у участников боевых действий прошел I чтение в Госдуме

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об обязательном сборе геномной информации у военнослужащих, сотрудников силовых структур и гражданских служащих, направляемых в зоны боевых действий. Согласно тексту законопроекта, данные будут использоваться для опознания.

Поправки вносятся в федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации». Ранее к сбору генома обязывались только фигуранты преступлений и правонарушений, а также близкие родственники пропавшего без вести.

Инициатива распространяется на:

Военнослужащих по контракту и мобилизованных;

Участников добровольческих формирований, содействующих выполнению задач Вооруженных сил (ВС) России;

Служащих в войсках Нацгвардии РФ и имеющих специальные звания полиции;

Сотрудников органов внутренних дел (включая тех, кто выполняет задачи в областях территориальной обороны);

Гражданских лиц, несущих федеральную госслужбу или работающих в ВС РФ или Нацгвардии.

При этом для каждой категории в законопроекте предполагаются специальные исключения, полные перечни которых будут позже установлены профильными министерствами.

В отличие от фигурантов преступлений, о которых говорилось в законе ранее, лица, принадлежащие к новым категориям, вправе рассчитывать на уничтожение собранной геномной информации в случае их увольнения со службы. Для этого нужно будет подать специальное заявление. При отсутствии такового информация будет храниться до достижения ими возраста 100 лет или гибели. В случае последнего варианта данные будут уничтожены после установления личности.

Проводить «регистрацию» будут структуры, где указанные лица проходят службу: будь то подразделения ВС РФ, Росгвардии или органы внутренних дел. При этом им будут содействовать профильные подразделения МВД.