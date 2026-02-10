Картаполов: «геномная регистрация» ускорит выплаты родственникам погибших военных

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что принятый сегодня в первом чтении законопроект об обязательном сборе геномной информации у участников боевых действий ускорит процедуру получения льгот и выплат родственниками военнослужащих, погибших на специальной военной операции (СВО).

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам депутата, принятие законопроекта повысит эффективность и оперативность мероприятий по «установлению личности неопознанных тел, погибших в ходе выполнения специальных задач», а вместе с тем — предоставление выплат и льгот родственникам погибших.

«Мы с вами знаем все не понаслышке: к нам ко всем обращаются люди, которые месяцами – а некоторые годами – ждут опознания, — обратился господин Картаполов к коллегам, презентуя инициативу. — Когда будет возможность понять, что это их отец, сын, брат, муж находится в Ростове – в том самом известном нам центре».

В Ростове-на-Дону находится 522-й центр приема, обработки и отправки погибших (ЦПООП) — специализированное подразделение Минобороны РФ, где идентифицируют тела погибших в зоне СВО.

Принятые сегодня в первом чтении поправки обязывают к сдаче геномной информации военнослужащих, сотрудников силовых структур и гражданских служащих, направляемых для исполнения задач в зонах боевых действий. Проводить их «регистрацию», согласно законопроекту, будут структуры, к которым они прикреплены. Ранее к сбору генома принуждались лишь фигуранты преступлений и правонарушений, а также близкие родственники пропавших без вести.

Степан Мельчаков