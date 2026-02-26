Глава Курчатовского института оценил сроки разработки АЭС для Луны в пять-семь лет

Россия может разработать атомную электростанцию для Луны в течение пяти-семи лет. Об этом рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на полях IV Форума будущих технологий.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Ковальчук

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Фактически мы должны те системы, которые эффективно работали, превратить в суперсовременные системы на новых материалах. Принципы известны, апробированы,— отметил ученый (цитата по ТАСС).— Поэтому у меня нет сомнений в том, что мы в обозримый срок сделаем эту атомную станцию первыми». Он уточнил, что речь идет о перспективе пяти-семи лет.

В конце января глава «НПО Лавочкина» Василий Марфин заявлял, что для размещения атомной электростанции на Луне запланировали три предварительных пуска в 2033–2035 годах.

В мае 2024 года в «Роскосмосе» рассказали о планах России и Китая отправить на Луну ядерную энергетическую установку после 2036 года. Строительство первой АЭС на Луне в июне 2025 года анонсировал глава госкорпорации Дмитрий Баканов. К российско-китайскому проекту лунной станции присоединились 13 стран.