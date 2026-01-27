Для размещения АЭС на Луне запланировали три космических запуска в 2030-е годы

Для размещения атомной электростанции на Луне необходимо провести три предварительных пуска в 2033-2035 годах. Об этом на пленарном заседании академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева сообщил гендиректор «НПО Лавочкина» Василий Марфин.

«Две миссии — обеспечивающие, инфраструктурные, и третья миссия — это энергомодуль. Энергомодуль создается в кооперации с компанией "Росатом" и под научным руководством Курчатовского института»,— сказал господин Марфин (цитата по «Интерфаксу»).

Во время презентации глава «НПО Лавочкина» сообщил, что в 2033 году на Луну планируется отправить экспериментальный космический аппарат, а через год — инфраструктурный. В 2035 году на Луну запустят энергомодуль. По словам господина Марфина, реализации проекта мешает «максимальное количество неопределенностей и низкий уровень технологической и технической готовности».

В 2036 году Россия планирует запустить станцию «Луна -30» с двумя луноходами, сообщил господин Марфин. Такой аппарат — часть программы по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. В 2028 году в «НПО Лавочкина» планируют запустить «Луну-26», в 2029 и 2030 годах — запуски двух «Луна-27» на Южный и Северный полюса. Орбитальный аппарат «Луна-29» запустят в 2032 году.

В мае 2024 года в «Роскосмосе» рассказали о планах России и Китая отправить на Луну ядерную энергетическую установку. Предполагается, что сначала установку испытают на Земле, а на Луну отправят после 2036 года. Строительство первой АЭС на Луне в июне 2025 года анонсировал глава госкорпорации Дмитрий Баканов. К российско-китайскому проекту лунной станции присоединились 13 стран.