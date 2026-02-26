Правительство Китая надеется, что Соединенные Штаты не начнут военный конфликт с Ираном. Об этом pfzdbkf представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы отслеживаем развитие событий в Иране. Китай настаивает на преодолении разногласий путем политического и дипломатического диалога, выступая против применения силы или угрозы силой в международных отношениях», — cказала дипломат на брифинге. Так она ответила на вопрос о действиях КНР в случае атаки Ирана со стороны США.

Мао Нин отметила традиционно дружественный характер китайско-иранских отношений, выразив поддержку правительству и народу Ирана в обеспечении безопасности и национальных интересов государства.

В Женеве 26 февраля начался третий раунд переговоров Ирана и США по ядерной сделке. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в разработке баллистических ракет, способных поражать цели в Европе и Соединенных штатах. В ответ США рассматривают различные варианты атак на Иран, включая возможность нанесения удара по высшему руководству страны. МИД Ирана назвал ложными заявления Дональда Трампа о разработке ракет, сообщив о готовности как можно скорее заключить сделку.

Анна Пестерева