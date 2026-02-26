Politico: в США не исключили удар по верховному лидеру Ирана Хаменеи

США рассматривают различные варианты атак на Иран, включая возможность нанесения удара по высшему политическому руководству страны, в частности по верховному лидеру — аятолле Али Хаменеи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В числе рассматриваемых сценариев — так называемый «обезглавливающий удар», направленный на ликвидацию ключевых фигур иранского руководства и ядерных объектов. Главная цель таких действий, пояснили собеседники газеты, — лишить Тегеран возможности создать ядерное оружие.

Приближенные к администрации Белого дома, уточняют Politico, предпочли бы, чтобы первый удар по Ирану нанес Израиль. Возможный ответ на атаку может стать для Вашингтона поводом для вступления в конфликт, поясняет издание. По мнению чиновников, американцы будут активнее поддерживать боевые действия в Иране, если республика ударит по союзнику США. При этом более вероятным сценарием, рассказали источники Politico, остается совместный американо-израильский удар. В посольстве Израиля в Вашингтоне ситуацию комментировать отказались.

Основная претензия США к Ирану — это ядерная программа республики и риск создания соответствующего вооружения. Президент Дональд Трамп требует от иранского руководства отказаться от развития ядерных технологий. В июне прошлого года американские вооруженные силы нанесли массированный удар по ядерным объектам в Иране. В начале 2026 года стороны возобновили переговорный процесс, и обе склоняются к дипломатическому решению вопроса. Вместе с тем Дональд Трамп продолжает видеть в Иране угрозу для американских военных баз. Накануне он заявил, что в республике разрабатывают ракеты, способные долететь до Штатов.