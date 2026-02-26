Путин создал национальный центр «Корпус горных инженеров»
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании национального центра «Корпус горных инженеров». Центр учрежден для «кадрового и научного обеспечения минерально-сырьевого комплекса» России.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Корпус горных инженеров» образуют на базе Горного университета императрицы Екатерины II в Санкт-Петербурге. В основные функции центра входят:
- координация действий вузов по опережающей подготовке инженерных, научно-педагогических и научных кадров для минерально-сырьевого комплекса;
- проведение научных исследований в интересах минерально-сырьевого комплекса России;
- разработка предложений по аккредитации горных инженеров;
- изучение международного опыта по подготовке кадров в этой области и другие.
В июле прошлого года Владимир Путин отмечал повышение престижа инженерных профессий и выразил удовлетворение тем, что «крепкие трудовые традиции» сегодня достойно продолжают молодые специалисты. По его словам, к 2030 году число специалистов в этой сфере должно вырасти до 1,8 млн.