Путин создал национальный центр «Корпус горных инженеров»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании национального центра «Корпус горных инженеров». Центр учрежден для «кадрового и научного обеспечения минерально-сырьевого комплекса» России.

«Корпус горных инженеров» образуют на базе Горного университета императрицы Екатерины II в Санкт-Петербурге. В основные функции центра входят:

координация действий вузов по опережающей подготовке инженерных, научно-педагогических и научных кадров для минерально-сырьевого комплекса;

проведение научных исследований в интересах минерально-сырьевого комплекса России;

разработка предложений по аккредитации горных инженеров;

изучение международного опыта по подготовке кадров в этой области и другие.

В июле прошлого года Владимир Путин отмечал повышение престижа инженерных профессий и выразил удовлетворение тем, что «крепкие трудовые традиции» сегодня достойно продолжают молодые специалисты. По его словам, к 2030 году число специалистов в этой сфере должно вырасти до 1,8 млн.