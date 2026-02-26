Концерт Anna Asti, завершение Зимнего фестиваля искусств, хоккей и футбол

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут услышать хиты Anna Asti, увидеть спектакль, в котором все роли исполняет Константин Хабенский. Еще можно сходить на премьеры фильмов и хоккейные матчи. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

28 февраля в 19:00 в Зимнем театре состоится заключительный гала-концерт XIX Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. Витторио Григоло (тенор), Джулиана Григорян (сопрано), Александр Князев (виолончель) выступят вместе с Всероссийским юношеским симфоническим оркестром. Художественный руководитель и главный дирижер — Юрий Башмет.

Стоимость билета — от 3000 руб. (12+)

27 и 28 февраля в 20:00 на концертной площадке Red Arena состоятся концерты певицы Anna Asti. Она исполнит свои главные хиты: «Царица», «Повело», «Феникс», «По барам», «Хобби», «Верю в тебя» и «Как любовь твою понять?».

Стоимость билета — от 4000 руб. (12+)

1 марта в 18:00 в концертном центре «Сириус» состоится открытие весеннего музыкального фестиваля «Сириус». На сцену выйдут ведущие пианисты России: Николай Луганский и Вадим Руденко. Они представят музыку Сергея Рахманинова, Николая Метнера и Мориса Равеля.

Стоимость билета — от 1650 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

1 марта в 19:00 в Зимнем театре покажут спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». «Это спектакль-фантазия, соединивший в себе драматического артиста, классических музыкантов, необычную сценографию, кинетические объекты и последние достижения в области видео арта»,— сказано в описании. Все роли в спектакле исполняет Константин Хабенский. Также на сцену выйдет камерный ансамбль «Солисты Москвы», за дирижерским пультом — Юрий Башмет. «Спектакль “Не покидай свою планету” выстроен так, что музыканты, наряду с артистом, существуют в нём как равноправные рассказчики истории Летчика и Принца»,— говорится в описании. Театр-постановщик — МХТ имени Чехова. Режиссер — Виктор Крамер.

Стоимость билета — от 5000 руб. (12+)

Что смотреть в кино

27, 28 февраля и 1 марта в «City Stars (Адлер)», «Юбилейном» и «City Stars Олимп» состоится премьера фильма с Евгением Цыгановым «Человек, который смеется». «Дмитрий — популярный актер, звезда боевиков. Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия гонорар в 10 раз больше обычного. Они соглашаются. На съемках Дмитрия по неосторожности ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и “огорчить” Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино»,— сказано в описании. Режиссер — Владимир Котт.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

В «Кино Море Молл» City Stars (Адлер)» и «City Stars Олимп» покажут киноновинку «Кутюр» (драма, мелодрама). В главной роли: Анджелина Джоли. «Нью-йоркский режиссер Максин прилетает в Париж. В ее планах — снять фильм о закулисье Недели высокой моды. Она окунается в суету съемок и череду новых знакомых с их жизненными историями, далекими от мира гламура. Ее напарником по съемкам оказывается красивый и притягательный оператор Антон. Их профессиональный альянс быстро перерастает в личный, полный взаимного влечения»,— сказано в аннотации. Режиссер — Алис Винокур.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

В City Stars (Адлер)» и «City Stars Олимп» состоится премьера фильма «Драники» (комедия, семейный). «Вместо веселых зимних каникул с одноклассниками Макса ждет поездка в деревню, от чего он совсем не в восторге. К тому же, подслушав разговор родителей, мальчик узнает, что папа потерял работу и теперь им нечем платить по счетам. Вместе с новыми друзьями Макс решает помочь семье. Они превращают старый УАЗик деда в фудтрак и начинают продавать драники»,— говорится в аннотации. Режиссер — Максим Максимов.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Куда сходить еще

27 февраля в 19:30 во дворце спорта «Большой» хоккейный клуб «Сочи» сыграет с минским «Динамо».

Стоимость билета — от 600 руб. (0+)

27 февраля в 20:00 в ресторане «Рукола» пройдет стендап-шоу «Стендап и горы». На сцену выйдут: победитель Open Mic и Money Mic VK видео Миша Переходько, участник Open Mic (3 сезон) и Money Mic (3 сезон) Никита Боев, а также звезда шоу «История на миллион» на ТНТ Ксения Жучкова.

Стоимость билета — 990 руб. (18+)

1 марта в 14:00 во дворце спорта «Большой» пройдет хоккейный матч «Сочи — Торпедо».

Стоимость билета — от 600 руб. (0+)

1 марта в 16:30 на стадионе Фишт состоится футбольный матч «Сочи — Спартак М».

Стоимость билета — от 150 руб. (0+)

