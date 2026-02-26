Экс-директора парка в Сочи обвинили в превышении полномочий с ущербом в 100 млн

В Сочи бывшему управляющему Адлерского филиала МУП культуры «Парки отдыха "Ривьера Сочи"» предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбудил следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СУ СК России по Краснодарскому краю. Действия фигуранта квалифицированы по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемый совместно с соучастниками, личности которых следователи устанавливают, организовал схему незаконного извлечения прибыли. Следователи полагают, что фигурант, действуя по доверенности от имени МУП «Парки отдыха "Ривьера Сочи"», нарушил установленный порядок предоставления земельных участков в аренду. Фигурант дела заключил договоры аренды и субаренды с индивидуальными предпринимателями, которые находились под его контролем и состояли с ним в родственных связях.

Следователи считают, что в результате этих действий подконтрольные предприниматели получили необоснованный доход на сумму более 100 млн руб. Специалисты проводят финансово-экономический анализ заключенных договоров и движения средств для закрепления доказательственной базы.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи продолжают комплекс процессуальных действий. Специалисты устанавливают возможных соучастников и проверяют информацию о дополнительных эпизодах противоправной деятельности.

Мария Удовик