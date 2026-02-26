В 2026 году в Ростовской области выделили 1,8 млрд рублей на жилищные субсидии

В Ростовской области в 2026 году 700 семей получат субсидии на улучшение жилищных условий. Из бюджета региона на эти цели предусмотрено 1,8 млрд руб. Об этом на пресс-конференции в «ТАСС-Юг» сообщила директор агентства жилищных программ Ростовской области Мария Гаврикова.

Госпожа Гаврикова пояснила, что для граждан без льгот процентная ставка составляет 5% годовых. Для отдельных категорий граждан, например молодых семей, процентная ставка по субсидированию ипотеки в 2026 году в Ростовской области составляет 10% годовых.

«Государственные субсидии по ипотеке позволяют ростовчанам получать жилищные кредиты под сниженный процент, что особенно важно в начальный период погашения займа»,— пояснила спикер.

Она добавила, что часть программ господдержки действует исключительно для покупки недвижимости на первичном рынке — в новых жилых комплексах. В рамках программы «Семейная ипотека» граждане могут приобрести готовые новые или возводимые объекты у девелоперов, включая частные дома и таунхаусы с земельными участками.

По словам Марии Гавриковой, для участия в программах действуют два обязательных условия. Первое — претендент не должен владеть недвижимостью или, при наличии жилья, на каждого члена семьи должно приходиться не более 10 кв. м. Второе условие — у заявителей должна быть постоянная регистрация в регионе.

Такая поддержка оказывается в Ростовской области не первый год. Так, в 2025 году на Дону субсидии на улучшение жилищных условий получили 1,2 тыс. семей. Из регионального бюджета на эти цели было выделено более 1,5 млрд руб.

Валентина Любашенко