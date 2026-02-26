В Ростове выставили на торги участок с многоэтажкой под снос за 5,5 млн рублей

Власти Ростова-на-Дону выставили на продажу земельный участок с недостроенным многоэтажным домом по ул. Созидания,10 за 5,5 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

«Основанием для проведения публичных торгов является решение Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону об изъятии земельного участка с последующей продажей с публичных торгов»,— отметили в муниципалитете.

Площадь недостроенного жилого дома, подлежащего сносу, составляет 766,6 кв. м.

Начальная цена лота без исключения расходов на снос строения составляет почти 5,5 млн руб.

Публичные торги состоятся 23 марта. Заявки на участие принимаются до 18 марта включительно.

Наталья Белоштейн