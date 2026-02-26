Самыми безаварийными марками в 2025 году на Кубани стали Honda, LADA и Renault

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные отчетов сервиса «Автотека», чтобы определить, какие автомобили с пробегом в возрасте от 5 до 10 лет реже всего попадали в ДТП в Краснодарском крае. По итогам 2025 года самыми «безаварийными» марками в регионе стали Honda, LADA и Renault, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авито».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Доля автомобилей без зарегистрированных ДТП в крае достигла 60,3%, что на 4,2 п. п. выше показателя 2024 года. Наиболее высокая вероятность приобрести автомобиль без аварийной истории зафиксирована среди моделей Honda — 83,5%. Далее следуют LADA (73,5%) и Renault (64,2%). В пятерку также вошли Ford и Mazda — по 62,5%.

По данным «Автотеки», в топ-5 моделей с наибольшей долей автомобилей без ДТП вошли Hyundai Santa Fe (75,6%), Kia Sorento (74,8%), Kia Sorento Prime (74,7%), LADA Vesta (74,1%) и Kia Sportage (68%).

Наибольшую положительную динамику продемонстрировала Honda: доля автомобилей без ДТП выросла на 11,7 п. п. За ней следуют Audi (+7,8 п. п., до 57,8%), Mazda (+7 п. п., до 62,5%) и Skoda (+6,8 п. п., до 52,9%).

В целом по России доля автомобилей в возрасте 5–10 лет без зафиксированных ДТП увеличилась на 3,4 п. п. и достигла 59%. Среди моделей стоимостью от 1 млн руб. в Краснодарском крае в десятку также вошли Hyundai Tucson (67,6%), Kia K5 (66,5%), BMW X5 (66,5%), Volkswagen Jetta (65,9%) и BMW X3 (65,3%).

Вячеслав Рыжков