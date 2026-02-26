Перечень игрушек для детсадов будут использовать в России с нового учебного года

Минпросвещения намерено до конца текущего учебного года подготовить нормативную базу для введения списков рекомендованных для детских садов игрушек. Использовать их будут уже с сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, в первую очередь таким оборудованием будут оснащать детские сады, которые идут по программе капитального ремонта. Он рассказал, что в системе дошкольного образования введут списки рекомендованных мультфильмов, литературы для чтения, а также игрушек для того или иного возраста.

Как уточнил господин Кравцов, в основе перечней «будут традиционные образы, на которых воспитывались несколько поколений», в том числе Чебурашка и победители конкурса «Родная игрушка». «Нам нужно будет время, чтобы детские сады максимально использовали наши отечественные игрушки и наши методические материалы»,— добавил он (цитата по ТАСС).

Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образования. В числе прочего ведомство планирует подготовить рекомендации по воспитанию детей, а также даст советы по оформлению образовательных пространств и формированию инфраструктуры.