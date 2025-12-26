Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования

Минпросвещения посвятит 2026 год развитию дошкольного образования, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития дошкольников, улучшение инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов.

«Дошкольное образование — это прочный фундамент, на котором строится будущее ребенка. Именно воспитатели помогают детям развить социальные навыки, наладить общение со сверстниками, прививают интерес к изучению окружающего мира»,— приводит пресс-служба ведомства слова министра Сергея Кравцова.

В 2026 году, в частности, будут созданы рекомендации по оформлению образовательных пространств и формированию инфраструктуры, в том числе для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Также продолжится внедрение программы просвещения родителей школьников. Для педагогических работников и родителей заработает единый цифровой ресурс дошкольного образования — в нем будут собраны практики и управленческие решения в сфере обучения детей.

2025 год был объявлен ведомством годом детского отдыха. Инициатива была связана с юбилеями детских лагерей — 100-летием «Артека», 65-летием «Орленка» и 40-летием «Смены».

Полина Мотызлевская