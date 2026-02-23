Минпросвещения подготовит рекомендации по воспитанию детей

Минпросвещения разработает для родителей дошкольников методические рекомендации по воспитанию. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр рассказал о планах запустить единый российский цифровой ресурс для воспитателей и родителей с полезными материалами. «Для развития взаимодействия мы готовим просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и то, как их учитывать в семейном воспитании»,— уточнил он.

Минпросвещения объявило 2026 год Годом дошкольного образования. Ведомство планировало создать в том числе рекомендации по оформлению образовательных пространств и формированию инфраструктуры.