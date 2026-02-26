«Нововведения в законодательстве позволят повысить качество медпомощи»

С 1 сентября частным клиникам для работы в системе обязательного медстрахования (ОМС) надо будет проходить дополнительную проверку, вместо действующего пока простого уведомления территориального фонда. Соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу совсем скоро, с 1 марта, и будет действовать шесть лет. Частным медучреждениям, которые добросовестно работают в системе ОМС, опасаться нечего, уверена главный врач офтальмологической клиники «Эксимер» в Ростове-на-Дону, кандидат медицинских наук Инна Малютина:



«Новый документ появился не сам по себе, у него есть правовая база. Порядок допуска к работе в системе ОМС, о котором идет речь, был разработан в рамках ст. 15 Федерального закона 326-ФЗ от 29.11.2010 г. Согласно новым требованиям, учреждения, которые ранее не участвовали в системе ОМС, должны проработать минимум три года до получения допуска.

Это разумно, ведь в государственном здравоохранении предъявляются высокие требования к оказанию медицинской помощи, и соблюдение этих требований строго контролируется. Тогда как качество услуг в частных учреждениях может различаться. Поэтому, прежде чем попасть в систему ОМС, клиника должна себя зарекомендовать — только после этого ей можно будет доверить здоровье пациентов.

Далее, клиники, планирующие оказывать по полису ОМС специализированную и высокотехнологичную помощь, должны подтвердить наличие соответствующего опыта: не менее 150 случаев за год или 300 случаев за три года. Кроме того, для оказания эффективной высокотехнологичной помощи часто требуется наличие стационара дневного или круглосуточного пребывания.

Также в документе указано, что частные учреждения, участвующие в системе ОМС, не должны иметь нарушений по срокам, качеству и условиям предоставления медицинской помощи за последние два года. Это и понятно: доверять сложные медицинские манипуляции клиникам, у которых нет достаточного опыта или соответствующего оснащения — большой риск для государственного здравоохранения.

Стоит отметить, что финансирование в здравоохранении распределяется между государственными и частными учреждениями региона на основе статистики предыдущего года. Она показывает, что, например, в Ростовской области растет поток граждан с полисами ОМС в частные клиники.

Опыт тех, кто добросовестно работает, показывает: таким частным медучреждениям не стоит опасаться дополнительной проверки для получения допуска к работе в системе ОМС. Они ее пройдут. По крайней мере, те медорганизации, которые оказывают в Ростовской области высокотехнологичную помощь. Таких, по данным правительства региона, около 30.

И хочу подчеркнуть важный момент: когда говорим о возможности приема пациентов в частных клиниках по полисам обязательного медстрахования, речь идет именно о повышении качества этой помощи, а не расходов граждан на диагностику заболеваний и их лечение».