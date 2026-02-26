AFP: авианосец USS Gerald R. Ford покинул базу США на Крите

Авианосец USS Gerald R. Ford покинул военно-морскую базу США на острове Крит, где находился с 23 февраля. Об этом сообщило AFP.

Фото: Makis Kartsonakis / Reuters Фото: Makis Kartsonakis / Reuters

Сегодня в Женеве начался третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе. 19 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что дает Тегерану на заключение сделки максимум 15 дней. К 24 февраля США нарастили военное присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке. В январе Вашингтон также перебросил авианосную ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln, угрожая нанести новые удары по Ирану из-за репрессий в отношении протестующих.

Министр иностранных дел Омана Бадр Аль-Бусаиди говорил, что Иран и США выразили «беспрецедентную открытость к новым и креативным идеям и решениям» относительно ядерной сделки, передает AFP. Делегацию Ирана на переговорах возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, делегацию США — спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.