Возбуждено дело по факту деятельности кардиоцентра под руководством Габинского
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту хищения средств из областного бюджета, связанного с незаконным заключением контрактов на оказание медицинских услуг, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Прокуратура Ленинского района выявила, что с января 2023 года по декабрь 2025 года один из руководителей ГБУ «Уральский институт кардиологии» действовал в интересах частной клиники ООО «Клиника сердца», формируя закупочную документацию таким образом, чтобы только она могла выиграть торги. До октября 2025 года главврачом института кардиологии был Ян Габинский.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В ходе проверки установлено, что начальная и максимальная цена контрактов соответствовали коммерческому предложению ООО «Клиника сердца», а в аукционной документации указывался адрес института, где находилось в аренде помещение у частной клиники. На прошлой неделе «Ъ-Урал» сообщал, что Уральский институт кардиологии направил в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление к компании «Клиника сердца» о расторжении договора аренды.
В результате пациенты ГБУ направлялись исключительно в ООО «Клиника сердца» для прохождения исследований, что привело к ущербу региональному бюджету в размере более 1 млн руб. Прокуратура передала материалы следственным органам.
По результатам рассмотрения материалов в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).
Уральский институт кардиологии оказывает медицинскую помощь при острых и хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
«Клиника сердца» была создана на базе «Уральского института кардиологии» и специализируется на диагностике и лечении кардиологических и неврологических заболеваний, на профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
Внимание к взаимодействию института кардиологии и «Клиники сердца» возросло после отставки главного врача Яна Габинского, который возглавлял учреждение в 1985-2025 годы. Против отставки выступали и сам господин Габинский, и коллектив кардиоцентра. Ранее в разговоре с «Ъ-Урал» Ян Габинский заявлял, что во взаимодействии института и «Клиники сердца» «нет противозаконных вещей».